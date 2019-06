Cidades Retirada carreta 'entalada' em viaduto da Avenida Universitária, em Goiânia Trânsito, que chegou a ficar lento nas proximidades e congestionado na altura do Parque Mutirama, já flui normalmente

A carreta que ficou presa no viaduto da Avenida Universitária, em Goiânia, no início da tarde desta segunda-feira (10), já foi retirada do local. A Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) informou que o motorista passava pela Marginal Botafogo, quando tentou passar por baixo da estrutura e a carreta acabou ‘entalada’. Devido à situação, o trânsito f...