Vídeo mostra advogado sendo agredido por policiais durante abordagem em Goiânia

O episódio registrado em vídeo que mostra um advogado sendo agredido por policiais militares em Goiânia começou depois que o defensor iniciou a gravação de uma abordagem dos militares a um cliente de Orcelio Ferreira Silverio Junior. Um policial pediu para que o defensor não fizesse as imagens, mas ele respondeu que não existe lei que proíba filmagem de ocorrências policiais.

Padrasto é preso após engravidar enteada e obrigá-la a registrar filho como sendo do namorado

Um homem de 40 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PC) em Palestina de Goiás, na região Sudoeste do Estado, suspeito pelo crime de estupro de vulnerável contra a enteada, hoje com 16 anos. A investigação apontou que os abusos começaram quando ela tinha 13 anos, quando a adolescente engravidou e o suspeito a obrigou a dizer que o filho era do namorado dela na época. Mesmo desconfiado, o adolescente registrou a criança.

Incêndio atinge Hot Park em Rio Quente

Equipes do Corpo de Bombeiros em Rio Quente trabalharam desde as 13 horas desta quinta-feira (22), no combate a um incêndio dentro da estrutura do Hot Park, em uma mata localizada nos fundos do Camping Esplanada. Não houveram feridos. Foram mobilizados cerca de 5 viaturas e 20 militares para a operação de combate ao fogo, que foi controlado no fim da tarde. As equipes se concentram na extinção completa dos focos restantes.

Polícias de Goiás e DF concluem 4 inquérito do caso Lázaro Barbosa

A Polícia Civil de Goiás e do Distrito Federal concluíram quatro inquéritos que apuram parte dos crimes cometidos por Lázaro Barbosa de Souza enquanto fugia de um cerco policial que durou 20 dias em junho e culminou em sua morte durante uma abordagem por forças de segurança em Águas Lindas de Goiás, no dia 28 do mês passado. Em nenhum dos casos foi constatada a participação de terceiros nos crimes, sendo que em um deles a polícia tentou avançar nesta questão.

Duas regiões de Goiás têm piora na pandemia conforme SES

O último Mapa de Calor da Covid-19, divulgado pela Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), mostra que o Estado tem seis regiões em situação de calamidade, sete na condição crítica e outras cinco em alerta. A mudança significativa entre o Mapa de Calor desta semana e o do período anterior foi a transferência de quatro regiões da condição crítica para a de alerta. Apesar de o número de localidades em condição crítica permanecer o mesmo, houve piora na situação de duas regiões para este estágio: Nordeste II, onde está Campos Belos- e a Sul, onde está Itumbiara (veja quadro).