Cidades Resultados do Enem saem nesta sexta (17); confira como recuperar sua senha O processo de recuperação de dados pode ser feito desde já

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai ser divulgado na próxima sexta-feira (17). Para conferir a nota, o estudante precisa entrar na Página do estudante. Quem tiver perdido a senha, pode iniciar, desde já, o processo de recuperação dos dados. A Página do Participante está disponível no portal e no aplicativo do Enem. O sistema do Ene...