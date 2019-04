Vida Urbana Resultado do pedido de isenção da taxa do Enem já está disponível Estudantes que não tiverem a solicitação aceita poderão entrar com recurso no período de 22 a 26 de abril na Página do Participante

Participantes que solicitaram a isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem conferir se os pedidos foram ou não aceitos. O resultado está disponível desde a tarde de hoje (17) na Página do Participante. Para consultar o resultado, é necessário informar o CPF e a senha criada na hora de fazer a solicitação. Os estudantes que...