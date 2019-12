Cidades Resultado do Enem 2019 será divulgado em 17 de janeiro de 2020 Os estudantes poderão consultar suas notas individuais na Página do Participante, no portal ou no aplicativo da prova; veja como utilizar a nota

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados em 17 de janeiro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os estudantes poderão consultar suas notas individuais na Página do Participante, no portal ou no aplicativo da prova, com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha. Para os "treineiros", ist...