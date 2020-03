O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, realizaram nesta quinta-feira (12) o teste para o coronavírus (covid-19). O resultado está previsto para nesta sexta-feira (13).

O exame foi realizado após o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, ter tido o teste confirmado para a doença. Ele viajou com Bolsonaro aos Estados Unidos e esteve boa parte do tempo ao seu lado. O receio dos médicos é que o presidente possa ser assintomático, ou seja, estar infectado mas sem apresentar sintomas.

Outros integrantes da comitiva que viajaram para os Estados Unidos estão sendo chamados para fazer o exame. Participaram da comitiva os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Bento Albuquerque (Minas e Energia). Também viajaram os senadores Nelsinho Trad (PTB-MS) e Jorginho Mello (PL-SC); os deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Daniel Freitas (PSL-SC), o assessor especial Filipe Martins, o presidente da Embratur, Gilson Machado, e o secretário especial de Pesca, Jorge Seif Jr., entre outros.

Wajngarten e Bolsonaro estiveram com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no jantar em Mar-a-Lago, no sul da Flórida, no sábado. O líder norte-americano disse nesta quinta-feira que “não está preocupado” que o secretário de comunicação do Brasil tenha sido testado para identificação do coronavírus.

Trump falava com jornalistas sobre a disseminação do vírus e as medidas anunciadas nesta quarta, 11, pelo governo americano quando foi questionado sobre a situação de Wajngarten. “Jantamos juntos com a delegação inteira. Não sei se o assessor de imprensa estava lá. Se estava, estava. Mas não fizemos nada fora do usual. Sentamos perto por algum tempo, tivemos uma ótima conversa. Ele (Bolsonaro) está fazendo um excelente trabalho no Brasil e vamos descobrir o que vai acontecer”, afirmou. “Deixa eu colocar desta forma: eu não estou preocupado.”

Congresso

O deputado Daniel Freitas (PSL-SC) não apresentou sintomas do coronavírus, segundo sua assessoria. Mesmo assim, ele cancelou a viagem que faria nesta quinta-feira ao seu Estado e está em Brasília onde passou por consulta médica para avaliar a necessidade de realizar o exame.

Freitas participou na quarta-feira (11) dos trabalhos no Congresso e chegou a votar para que fosse mantido o veto de Bolsonaro ao projeto que amplia a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que atende idosos e pessoas com deficiência de baixa renda

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avalia suspender as sessões da Casa se houver casos confirmados de coronavírus entre parlamentares e servidores do Congresso. Por enquanto, não há registros. Alcolumbre fez teste nesta quinta-feira para a covid-19.

Números

O Ministério da Saúde atualizou na tarde desta quinta-feira o número de casos de coronavírus no Brasil. As confirmações chegam a 77. Com 42, São Paulo tem o maior número de infectados. Depois, aparecem Rio de Janeiro (16), Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Bahia (2), Pernambuco (2), Distrito Federal (2), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1) e Alagoas (1).

No boletim anterior, no fim da manhã, constavam 60 confirmados, mas o dado estava desatualizado.

Os casos de Goiás ainda não estavam contabilizados no boletim federal. De acordo com a mais recente atualização, o Brasil 1.422 casos suspeitos, a maioria deles (704) no Estado de São Paulo.