Cidades Restrições para feriado dividem cidades turísticas em Goiás Enquanto alguns municípios, como Pirenópolis, aumentam as barreiras para diminuir a transmissão do coronavírus, outras, como Rio Quente, são mais flexíveis

Com o feriado de Corpus Christi chegando, gestores de cidades turísticas planejam como vão receber os visitantes para os quatro dias de folga. Alguns prefeitos informaram endurecimento das regras, como no caso de Pirenópolis, que decidiu reativar a barreira para checar as reservas de quem chega, além de aferir a temperatura e orientar sobre os protocolos da cidade, que ...