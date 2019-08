Cidades Restrição em outorgas no Meia Ponte afeta cerca de 5 mil produtores Com a queda da vazão do rio, que ficou abaixo de 3.300 l/s, Semad reduz em 50% autorizações de usuários acima da captação da Saneago para poupar, aproximadamente, 500 l/s

Cerca de 5 mil agricultores, distribuídos em mil empreendimentos usuários do Rio Meia Ponte, e 9 indústrias, serão afetados pela deliberação que determina a redução pela metade do volume diário outorgado para captação de água da bacia. A medida, que passou a valer nesta semana, quando a vazão do rio entrou oficialmente no nível crítico 2, pretende economizar uma média de 50...