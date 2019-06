Cidades Restaurante em Goiânia é evacuado após incêndio atingir a cozinha Segundo a corporação, as chamas começaram porque a chaminé do estabelecimento entupiu

Um restaurante precisou ser evacuado devido a um incêndio, na manhã desta terça-feira (25), na Rua 6-A, no setor Aeroporto, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram porque a chaminé do estabelecimento entupiu. O fogo está concentrado na cozinha do restaurante. Uma grande quantidade de fumaça pode ser vista de uma longa distância. Os bombeiros estão ...