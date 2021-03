O Restaurante Magna, em Goiânia, aproveitou todo o estoque que tinha na cozinha para preparar marmitas para 150 famílias carentes de Aparecida de Goiânia. A doação foi realizada nesta segunda-feira (8), visto que o estabelecimento decidiu paralisar o atendimento em delivery e drive thru. Desde o último decreto municipal para conter a disseminação da Covid-19, válido desde o dia 1° de março, o restaurante tem encontrado dificuldades para arcar com as despesas de portas fechadas.

Além do acúmulo de despesas, o Chef e proprietário Marco Soares e a esposa estão afastados com covid-19. Devido a situação, Marco deciciu esvaziar as geladeiras e armários para reabrir totalmente apenas em abril, a depender da liberação do decreto. Assim, a equipe do restaurante recebeu autorização para preparar as marmitas com vegetais orgânicos, carne fresca e peixes para alimentar quem mais precisa. A ação foi guiada por meio de um cadastro social de famílias carentes da prefeitura de Aparecida de Goiânia.

Em conversa ao O POPULAR, Marco ficou emocionado ao explicar que desde o início da pandemia vem realizando doações de alimentos, enfatizando que a ação vai além de seu negócio. "Tem gente que está sem o que comer, não consegue trabalhar porque está tudo fechado. Pra mim, é importante ajudar o próximo. O Magna é assim, eu sou assim", disse.

Marco ainda revelou que perdeu um dos sócios da casa para Covid-19, Fabrício Reis faleceu em agosto do ano passado. Por isso, a decisão de encerrar o atendimento delivery e drive thru também partiu da preocupação com a saúde de seus funcionários, que precisavam se deslocar de ônibus para o tabalho. A esposa de Marco, Ana Thereza, está internada se recuperando do coronavírus. "Não foi fácil perder o Fabrício, se eu perder a minha mulher vai ser tudo de novo", desabafa.