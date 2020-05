Cidades Restabelecida entrega de mantimentos por familiares no complexo prisional de Aparecida Juíza de Execução Penal, Telma Aparecida Alves informou na noite desta terça-feira que as inspeções judiciais também serão retomadas

A prática conhecida por cobal, de familiares que levam mantimentos para os presos, está reestabelecida no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A juíza da 1ª Vara de Execução Penal (VEP) de Goiânia, Telma Aparecida Alves informou que serão oferecidas senhas no período da manhã e da tarde, para evitar aglomerações. As senhas devem ser requeridas nas unidades do V...