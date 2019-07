Cidades Responsabilidade social e democracia são temas do 11º Mutirão de Comunicação em Goiânia Evento realizado pela Arquidiocese de Goiânia reúne jornalistas, pesquisadores, autoridades civis e da Igreja Católica para debater conteúdo

Com a temática “Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social”, começa, na próxima quinta-feira (18), o 11º Mutirão de Comunicação, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e realizado pela Arquidiocese de Goiânia. A programação do evento, que segue até o dia 21, terá conferências, palestras e atrações culturais. O objetivo é discutir os rum...