Atualizado às 18h22

A Organização Goiana de Terapia Intensiva (OGTI), responsável pela gestão dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Goiânia Leste, onde a estudante Susy Nogueira Cavalcante ficou internada e morreu, afirmou que não comentará o resultado do laudo histopatológico divulgado nesta quarta-feira (24) pelo Instituto Médico Legal (IML). A empresa, que se manifestou por meio de nota enviada por assessoria de imprensa, disse que ainda não teve acesso ao relatório, que aponta que a causa da morte foi embolia pulmonar.

“Em respeito aos familiares e à memória da paciente, não comentaremos o resultado dos exames realizados pelo IML, pois não tivemos acesso ao laudo. Continuamos a disposição das autoridades”, diz o texto.

A conclusão dos exames cadavéricos realizados é a primeira parte da investigação, segundo o gerente do IML de Goiânia, Marcellus Sousa Arantes. O trabalho, realizado em parceria com o delegado Washington da Conceição, responsável pelo caso, também contará com a análise dos vídeos gravados na UTI para que a conduta da equipe médica e do agressor seja verificada e para que as causas da embolia sejam identificadas.

Os peritos também examinarão uma cópia do prontuário do atendimento de Susy para analisar se as atividades realizadas estão dentro das normas técnicas atualizadas. A conclusão desta etapa deverá ocorrer em 45 dias.

A reportagem entrou em contato com o Hospital Goiânia Leste, que orientou a reportagem a buscar a área que faz a gestão da UTI.

O POPULAR tenta contato com o delegado Washington da Conceição, mas as ligações ainda não foram atendidas.

Correção: Inicialmente, o POPULAR publicou que a embolia pulmonar foi apontada no laudo cadavérico. No entanto, segundo informações repassadas pelo advogado da família da vítima, Darlan Alves Ferreira, o laudo cadavérico continua pendente e o relatório divulgado trata-se do laudo histopatológico.

Internação

Susy foi internada no dia 16 de maio na UTI do hospital, após sofrer crises convulsivas durante uma aula. Ela foi estuprada na madrugada do dia 17 e o crime registrado por câmeras de segurança. A jovem seguiu internada no local até o dia 26 de maio, quando veio a óbito.

A universitária teria contado para uma enfermeira sobre o crime. No entanto, em seguida a jovem foi entubada. Os pais alegam que só ficaram sabendo da agressão horas antes do sepultamento, no velório da estudante. O principal suspeito do crime Ildson Custódio Bastos, de 41 anos, está preso desde o dia 25 de maio. Ele nega as acusações.

O gerente do IML de Goiânia, Marcellus Sousa Arantes, explicou também que nas amostras recolhidas na universitária não foi encontrado nenhum material genético do suposto agressor.