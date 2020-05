Atualizada às 13h26.

Um médico residente em ortopedia do Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) que testou positivo para Covid-19 será investigado após denúncias de recusa em utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O caso foi denunciado por colegas de trabalho ao Conselho Estadual de Saúde e também está sendo investigado em processo de apuração disciplinar aberto pela unidade de saúde. A identidade do profissional não foi informada e por esse motivo a reportagem não conseguiu contato com ele ou sua defesa.

De acordo com o próprio hospital, o médico foi denunciado por colegas de trabalho por se negar a utilizar os EPIs que teriam sido disponibilizados pela unidade de saúde. Em nota, o Hugo afirmou que “o profissional em questão foi repreendido pela direção que, de imediato, instaurou um processo de apuração disciplinar a fim de apurar a questão, fornecendo amplo e irrestrito direito de defesa ao denunciado”.

A denúncia foi repassada ao Conselho durante uma fiscalização e, segundo a assessoria do hospital, o residente já havia passado por treinamento. Além disso, haveria sido orientado pela equipe a utilizar os EPIs. Após apresentar os sintomas da infecção, apresentou atestado médico. O caso foi confirmado e o profissional está afastado de suas funções. Até o momento, ainda não foi ouvido para apresentar sua versão sobre a conduta denunciada.

“O Hugo salienta que não admite tal comportamento e que, caso se comprove fato a denúncia, medidas devem ser tomadas a respeito”, finaliza a nota.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e aguarda um posicionamento.