Cidades Resgatados em Wuhan seguem na Base Aérea de Anápolis sem sintomas de coronavírus Coleta de material para novos exames será realizada nesta segunda-feira, 17, por servidores da Secretaria Estadual de Saúde. Culto e cinema estiveram na programação do grupo no fim de semana

Um culto religioso na Base Aérea de Anápolis, com a presença de representantes de instituições católica, evangélica, espírita e budista marcou na manhã deste domingo (16), uma semana de quarentena do grupo que chegou da cidade chinesa de Wuhan, cidade epicentro do surto do novo coronavírus que está assustando o mundo. As 58 pessoas que chegaram através da Operação R...