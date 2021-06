Cidades Reservatórios hidrelétricos em Goiás têm nível de até 9% e energia corre risco Todas as usinas de Goiás estão com volume útil abaixo de 50% e situação deve piorar nos próximos quatro meses, até o início da estação chuvosa. A situação mais grave é em Itumbiara. Cenário aponta para ameaça de racionamentos no próximo ano

Todos os principais reservatórios de hidrelétricas em Goiás estão com o volume útil atual menor do que 50%. Um deles está com 9,43% da capacidade (confira o quadro). Com o retorno de chuvas substanciais previsto apenas para novembro, a tendência é que o cenário se agrave ainda mais nos próximos meses. A situação pode resultar em racionamentos em 2022. Apesar de a quantida...