Os programas "Resenha na Redação" (live de Esportes) e o ProsaNews (boletim de notícias) desta segunda-feira (4) não serão realizados devido aos problemas técnicos apresentados hoje no Facebook.

A redação informa que as transmissões retornam terça-feira (5), após normalização da rede social.

Fora do ar

Usuários brasileiros relatam problemas de acesso ao Facebook, WhatsApp e Instagram nesta segunda (4). Um pico de queixas foi registrado pelo site Downdetector pouco depois das 12h nas três redes sociais —todas de propriedade do Facebook. Perto das 13h, eram cerca de 44 mil reclamações contra o WhatsApp, 13 mil contra o Instagram e 6.700 contra o Facebook, de acordo com o Downdetector.