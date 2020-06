Cidades Reprovado em teste físico de concurso, candidato concluirá certame depois de decisão judicial Advogando em causa própria, o advogado Guilherme Augusto Camelo argumentou que a função não exige aptidão física, o que foi acatado pela justiça. Não cabe mais recurso e a Polícia Civil informou que não comenta decisões judiciais e que cumpre todas as determinações do Poder Judiciário

Candidato no certame para o cargo de escrivão da Polícia Civil, o advogado Guilherme Augusto Camelo foi reprovado no teste físico e entrou com recurso judicial. Ele advogou em causa própria e argumentou que a função para a qual estava se candidatando não exigiria aptidão física. O juiz Ricardo Prata analisou seu argumento e acatou o pedido. Não cabe mais recurso da d...