Representantes do MP-GO, TCM-GO e Defensoria Pública são contra suspensão do transporte coletivo Durante reunião com prefeitos e representantes do setor produtivo, foi cobrado cumprimento de restrições de atividades econômicas previstas em decretos municipais

Representantes do Ministério Público (MP-GO), da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) se posicionaram contra a paralisação do transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia. Durante reunião com prefeitos e representantes do setor produtivo neste sábado (6), o procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi,...