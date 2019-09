Cidades Represas na bacia do Meia Ponte deverão ser abertas para evitar rodízio de água em Goiânia Vazão do manancial de abastecimento se aproxima de nível crítico 4. Governo faz apelo à população e inicia negociação com donos de fazendas

Após o Rio Meia Ponte registrar a menor vazão do ano, de 1.762 litros por segundo (l/s), o governador Rolando Caiado (DEM) faz apelo à população de Goiânia e Aparecida de Goiânia, culpa o calor intenso pela maior demanda no consumo e inicia uma negociação com produtores rurais para a liberação de água dos reservatórios particulares. O anúncio foi feito durante entrevi...