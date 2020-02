Cidades Represa rompe entre Água Limpa e Buriti Alegre, em Goiás Dano teria sido causado por chuvas, de acordo com informações preliminares

Uma represa localizada em uma fazenda, entre os municípios de Água Limpa de Goiás e Buriti Alegre, no Sul do Estado, se rompeu por causa das chuvas da tarde desta sexta-feira (28). De acordo com informações preliminares da prefeitura de Água Limpa de Goiás, a fazenda e algumas ruas do município foram alagadas. Administradores da cidade estão reunidos agora ...