Cidades Represa que se rompeu em Água Limpa de Goiás passa por avaliação De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, houve apenas perdas materiais, mas danos ambientais e estruturais serão analisados por equipes da pasta na próxima segunda-feira (2)

Uma avaliação foi feita pela Defesa Civil Estadual, nesta sexta-feira (28), na represa que se rompeu em uma fazenda que fica entre Água Limpa de Goiás e Buriti Alegre, no Sul do Estado. De acordo com o órgão, nenhuma pessoa ficou ferida, mas um cavalo e galinhas que estavam na propriedade morreram. Uma casa, que não era utilizada, ficou submersa. Uma ponte também sofr...