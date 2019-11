Cidades Reportagem do POPULAR sobre motociclistas no mercado de entregas conquista premiação da Abraciclo Matéria de autoria da repórter Carla Guimarães ficou no terceiro lugar na categoria Impressa & Digital. Vencedores foram divulgados durante o Salão Duas Rodas, em São Paulo, nesta segunda-feira (18)

Publicada pelo POPULAR em junho deste ano, a matéria "Mercado de entregas causa debate sobre condições de trabalho", da repórter Carla Guimarães, conquistou o terceiro lugar na categoria Impressa & Digital (jornal, revista, portal, site e blog) do Grupo Motocicleta, no Prêmio Abraciclo de Jornalismo 2019. A premiação foi entregue no início da tarde de...