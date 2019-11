Alvo de apreensão de um de seus ônibus por suposta clonagem de placas de dois veículos, na última quinta-feira (15), a empresa Catedral Turismo afirmou, em nota, que houve erro no emplacamento de um deles e que, apesar disso, ambos possuem documentação regular, com Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e informações oficiais individuais.

A existência de dois veículos com a mesma placa foi descoberta pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) após um monitoramento, que teria apontado que um mesmo ônibus estaria em dois lugares ao mesmo tempo, sendo os locais em Goiânia e Anápolis.

A Catedral Turismo confirma que um de seus ônibus foi apreendido na garagem da empresa em Goiânia e nega que a repetição da placa tenha sido feita para evitar o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou que houvesse o intuito de fraudar o sistema de seguro dos veículos, como chegou a ser cogitado pela ANTT.

“A transportadora possui o sistema de seguro de todos os seus veículos regulares, inclusive, é possível constatar essa informação no próprio site da ANTT”, diz o texto. “É importante destacar que ambos veículos, apesar de placas iguais, possuem chassi e Renavam diferentes. Sendo assim é totalmente inverídica a informação de que o objetivo seria o não pagamento de IPVA, pois tal imposto é relacionado ao Renavam e não à placa. Ressalta-se ainda que o IPVA de ambos veículos estão pagos desde o início do ano, antes mesmo de ser detectado qualquer problema com as placas.”

A empresa destaca que a ANTT divulgou nota em que confirma que a frota da transportadora “possui seguro de responsabilidade civil de transporte rodoviário interestadual vigente, e que os veículos registrados nos sistemas do órgão encontram-se em situação regular de circulação e de prestação de serviços quanto aos aspectos regulatórios.”