Cidades Repescagem da Prefeitura de Goiânia vacina quase 12 mil pessoas Ação foi destinada para pessoas de 40 anos ou mais que ainda não tinham se imunizado

A repescagem promovida pela Prefeitura de Goiânia, no último sábado (14), vacinou 11.987 pessoas contra a Covid-19. A imunização ocorreu de forma espontânea em 32 pontos espalhados pela capital para gestantes, puérperas e pessoas com 40 anos ou mais que, por algum motivo, ainda não tinham se vacinado.