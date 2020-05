Cidades Repatriados relatam retorno ao Brasil sem arrependimentos Brasileiros repatriados de Wuhan no início da epidemia que ficaram em Anápolis por 14 dias dizem que foi acertada decisão de voltar, mesmo que agora estejam em nova quarentena

Em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), que até este domingo (31) já havia infectado 514 mil brasileiros e vitimado outros 29,3 mil, as pessoas que moravam em Wuhan, na China, e foram repatriadas para o Brasil em fevereiro pelo Governo Federal através da Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, quando a cidade era o epicentro da doença do mundo, afirmam ...