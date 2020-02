Cidades Repatriados publicam imagens antes de partir da China rumo à Anápolis Por meio das redes sociais os jovens brasileiros que fazem parte do grupo de 34 pessoas que ficarão em quarentena postaram fotos antes de embarcar nas aeronaves do governo federal nesta sexta-feira (7)

As duas aeronaves do governo federal que foram até Wuhan, na China para buscar os repatriados já saiu da cidade com o grupo, na tarde desta sexta-feira (7). Os aviões decolaram por volta das 17 horas, (horário de Brasília). A previsão de chegada é entre a noite de sábado (8) para a madrugada de domingo (9). Alguns dos brasileiros usaram as redes sociais para public...