As 58 pessoas em quarentena na base aérea de Anápolis fazem nova coleta nesta sexta-feira (21) para realização de exames do coronavírus. É o terceiro feito pelos repatriados no Brasil, o que encerra a previsão de testes coletados em solo nacional.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), que está responsável pela coleta, informou que o material deve ser enviado para o Laboratorio de Saude Publica Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen) ainda nesta sexta-feira (21) e o resultado pode sair no prazo de 48 a 72 horas depois.

De acordo com o Ministério da Saúde, o esperado é que o parecer final saia na segunda-feira (24). Ou seja, dois dias antes do dia 26, que era o previsto para saída da quarentena.

Isso não significa, porém, que essas pessoas poderão deixar de imediato o confinamento. Após os resultados, o Ministério da Defesa deve analisar se eles saem no mesmo dia ou se deverão aguardar a quarta-feira (26) para deixar da base aérea de Anápolis.

Estão em quarentena 34 repatriados e 24 pessoas da equipe que trabalha na Operação Regresso à Pátria Amada Brasil.