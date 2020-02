Estagiária do GJC em convênio com a UFG

Mariana Carneiro Estagiária do GJC em convênio com a UFG

O resultado negativo dos primeiros exames para o novo coronavírus das 58 pessoas que chegaram de Wuhan, na China, epicentro do surto do vírus, no último domingo (9) fez os 34 repatriados e a equipe de 24 militares e profissionais da saúde, que estão em quarentena por 18 dias na Ala 2, conhecida como Base Aérea de Anápolis, comemorarem. Ainda serão realizados mais dois exames: um no 7º e outro no 14º dia de quarentena.

Um dos repatriados, o mineiro Alefy Rodrigues, de 26 anos, conta que ficou aliviado com o resultado. “É uma boa notícia”, enfatiza o estudante que fazia mestrado em Recursos Humanos em Wuhan, na China. Alefy afirma que a alegria de saber do resultado negativo foi coletiva. “O chat do grupo onde todos os brasileiros participam recebeu cerca de 50 mensagens em menos de dez minutos”, diz.

Um outro repatriado, o paulista Caleb Guerra, de 28 anos, que é estudante de literatura clássica chinesa em Wuhan, na China, diz que o alívio é coletivo. “Todos nós da quarentena estamos aliviados e comemorando esse momento juntos”, pontua. Nas redes sociais, outros repatriados festejaram o resultado. Em um publicação, a modelo Adrielly Eger, de 18 anos, afirma que todos já sabiam que o teste daria negativo: “Graças a Deus nossos exames deram negativo. Já sabíamos, mas agora está aí a comprovação”, escreveu.

Nas redes sociais, além da comemoração do resultado negativo dos exames para o novo coronavírus, os brasileiros mostraram algumas das refeições que fizeram ao longo do dia e registraram alguns momentos de entretenimento como, por exemplo, parte do grupo jogando dominó.

Amostras

As amostras de secreção das narinas e da garganta dos integrantes da quarentena foram colhidas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e analisadas no Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO), que é o quarto do país a fazer o teste. O recolhimento do material para teste, que é feito por técnicos da Vigilância em Saúde de Goiás (Suvisa) e do Lacen. O laboratório goiano fará ainda o teste para a detecção de outros 11 vírus respiratórios.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, explica que o primeiro resultado negativo é um sinal de que todos os repatriados vieram para o Brasil saudáveis. “Isso mostra que a quarentena é realmente uma medida de segurança. Nós da SES ficamos aliviados com o resultado especialmente por saber que eles estão bem. É uma alegria geral”, diz.

Outros testes

Flúvia esclarece o porquê de mais dois testes ainda precisam ser realizados: “O período de incubação do vírus é de 14 dias. Isso quer dizer que esse é o período que ele pode se manifestar nessas pessoas que até então estão assintomáticas. Por isso, realizaremos mais um exame quando der setes dias de quarentena e outro no fim do período de incubação”, elucida.

A superintendente afirma que realizar esses testes está sendo um período de aprendizado para o Lacen-GO. “Recebemos um técnico da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro (Fiocruz-RJ) e um do Instituto Evandro Chagas (IEC), do Pará, que guiaram o processamento das amostras e capacitaram nossas equipes. Sem dúvidas podemos afirmar que o ganho profissional depois que esse período de preocupação passar será inestimável”, diz Flúvia.

Nesta terça-feira (11), o Ministério da Saúde informou que no Brasil ainda existem oito casos suspeitos do novo coronavírus, sendo um em Minas Gerais, um no Paraná, um no Rio Grande do Sul, dois no Rio de Janeiro e três em São Paulo. Outros 33 casos já foram descartados.

No mundo, de acordo com as últimas informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), existem 40.554 casos confirmados, sendo que 99,2% são na China. Ao todo, 910 pessoas já morreram, sendo que apenas uma morte ocorreu fora do território chinês.