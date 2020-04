Cidades Reparos em adutora comprometem abastecimento de água em bairros de Goiânia e Aparecida; veja quais O sistema será normalizado gradualmente após a conclusão dos reparos, prevista para as 18 horas desta quinta-feira (23)

A Saneago realiza nesta quinta-feira (23) reparos em uma adutora de grande porte na Avenida 136, nas proximidades do Clube de Engenharia, em Goiânia. Com isso, o abastecimento de água deve ser paralisado temporariamente em alguns bairros da capital e de Aparecida. O sistema será normalizado gradualmente após a conclusão dos reparos, prevista para as 18h. A Saneag...