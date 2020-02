Cidades Reparo elétrico deixa moradores de Palmelo sem água De acordo com a Companhia, o sistema será normalizado gradualmente no decorrer da tarde

Moradores de Palmelo, na região Sudeste de Goiás, estão com o abastecimento de água comprometido nesta sexta-feira (28). Segundo a Saneago, um equipamento elétrico da estação de tratamento de água passa por reparos. De acordo com a Companhia, o sistema será normalizado gradualmente no decorrer da tarde. A Saneago orienta o consumo consciente das reservas domiciliares de águ...