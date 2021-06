Cidades Religiosos denunciam invasões da polícia a terreiros na busca por Lázaro Barbosa Representantes de terreiros na região em que suspeito de chacina está escondido repudiam tentativa de ligar crimes com religião e dizem que locais relacionados ao Candomblé estão sendo foco da polícia

Adeptos de religiões de matriz africana da região entre Cocalzinho de Goiás e Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, denunciam intolerância religiosa em abordagens policiais na busca do fugitivo Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos. Eles relatam que na última semana dois terreiros de Candomblé foram invadidos e tiveram suas portas arrombadas por agentes da Segurança P...