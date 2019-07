Cidades Religiões se unem em prol de refugiados em Aparecida de Goiânia Grupo aposta em mão de obra voluntária para desencadear ações que possam dar apoio a imigrantes e moradores carentes de Aparecida de Goiânia. Iniciativa nasceu há 4 anos

Em meio a três ruas com nomes de flores, nasce no Loteamento Expansul, em Aparecida de Goiânia, uma construção que se destina a sediar ações do bem com a chancela do ecumenismo. Será inaugurado em agosto o primeiro bloco do Centro Educacional Infantil São Juliano que, mais do que atender 120 crianças, filhas de mães trabalhadoras carentes, é um espaço idealizado para...