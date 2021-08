Cidades Relatos apontam abusos iniciados por pastor em Goiânia há 20 anos Três dias após primeiros casos se tornarem públicos, Defensoria recebeu mais seis denúncias. Queixas mais antigas são dos anos 90

As denúncias de crimes sexuais contra o pastor Esney Martins da Costa, líder da igreja evangélica Renascendo para Cristo, no Setor Oeste, em Goiânia, são de atos iniciados há mais de 20 anos. A informação é da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que nesta quarta-feira (4) afirmou já ter recebido o relato de nove mulheres que teriam sido vítimas de abusos do re...