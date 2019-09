Cidades Relatório indica vazões abaixo de 1.200 litros por segundo no Meia Ponte Dados foram repassados pela Saneago ao Ministério Público do Estado de Goiás que divulgou resultado de medições no manancial

Um relatório elaborado pela Saneago indica que o Rio Meia Ponte registrou vazão inferior a 1.200 litros por segundo (l/s) no último sábado (21) e na última segunda-feira (23). As apurações chegaram ao valor de 1.199 l/s. Os resultados estão abaixo do nível crítico 4 (1.500 l/s) que implicaria na adoção de rodízio no abastecimento público de água na região metropolitana d...