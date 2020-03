Cidades Relatório aponta complexo arqueológico em risco em Serranópolis Em razão do avanço do agronegócio, as pastagens chegaram muito perto, levando os animais a se esconder nas cavernas

A coordenadora da ação de limpeza dos sítios arqueológicos afirma que, em razão do avanço do agronegócio, as pastagens chegaram muito perto, levando os animais a se esconder nas cavernas, contribuindo para alguns danos. Por outro lado, os cupins que fogem dos pássaros, predadores naturais, fazem casas nas fendas das rochas e seus caminhos passam por cima da arte rupestr...