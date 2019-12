Cidades Relatório aponta aumento de mais de 200% no desmatamento na Amazônia Imazon aponta destruição de 583 km² de floresta no mês

O índice de desmatamento na Amazônia Legal cresceu 212% no mês de outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado, indicando a manutenção da tendência de alta nas taxas de devastação da floresta. O número está em um relatório divulgado nesta terça-feira (3) pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), ONG sediada em Belém ...