Cidades Relógio com chip indica onde e com quem criança está; entenda Acessório dá localização do filho e, dependendo do modelo, pode permitir até ouvir conversas ao redor

Do trabalho, a analista de sistemas Rebeca Paiva Bahia, de 31 anos, consegue acompanhar o trajeto da filha Ana, de 4 anos, e saber se ela já está na aula de Inglês ou de Matemática. Também consegue falar com a garota sem que ela precise de um celular. Tudo é feito por meio de um relógio rastreador infantil, produto que tem sido apresentado como um lançamento do ano p...