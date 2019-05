Cidades Reitores vão se reunir com ministro nesta quinta-feira (16)

Representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil (Andifes) devem se reunir com o titular do Ministério da Educação (MEC) na manhã de hoje, em Brasília, para tentar reverter o bloqueio do orçamento de custeio e investimento das universidades federais. O reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edward Madureir...