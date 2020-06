Cidades Reitor da UFG, Edward Madureira testou positivo para Covid-19 Professor está assintomático e em isolamento domiciliar

O reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), professor Edward Madureira Brasil testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (12) no portal da universidade. Edward está bem, assintomático e em isolamento domiciliar. Por precaução, a UFG está realizando um protocolo de desinfecção do Gabinete da Reitoria observando as ori...