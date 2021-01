Cidades Reino Unido diz que variante encontrada na Inglaterra pode ser mais letal Segundo Boris Johnson, há "alguma evidência" de que a variante do Sars-Cov-2 identificada pela primeira vez no país a Inglaterra pode provocar mais mortes.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta sexta (22) que há "alguma evidência" de que a variante do Sars-Cov-2 identificada pela primeira vez na Inglaterra pode ser mais mortal do que a versão original. Até então, supunha-se que ela fosse apenas mais contagiosa. "Fomos informados hoje que, além de se espalhar mais rapidamente, agora também...