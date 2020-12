Cidades Reino Unido aprova vacina da Oxford-AstraZeneca Imunizante é o principal no programa de vacinação do governo brasileiro; pedido de registro à Anvisa é esperado para janeiro

A vacina contra Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca foi aprovada para uso no Reino Unido pela agência reguladora britânica. O imunizante é a base do programa de vacinação do governo brasileiro, mas, para ser usado no Brasil, precisa de autorização da Anvisa. Segundo a Fiocruz, que fabrica a vacina no Brasil, o pedido de reg...