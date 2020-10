Cidades Registros de armas de fogo por por caçadores, colecionadores e atiradores saltam 120% em 2020 Todos os estados brasileiros apresentaram aumento no número de registros ativos de armas de fogo

O número de registros de armas de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores no Brasil mais do que dobrou em 2020. Na comparação com o ano anterior, houve um aumento de 120%. Cresceu também o total de armas compradas por cidadãos comuns e pelas forças de segurança, 66%, entre 2017 e 2019. São mais de 2,1 milhões de registros ativos no país. Já as apreensões de arm...