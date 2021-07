A região Sul de Goiás também entrou em estado de alerta para baixos índices de umidade relativa do ar. A previsão para esta quinta-feira (8) do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) é que a umidade oscile entre 12% a 20%, sendo que os menores índices devem ser registrados no período da tarde.

A região Sul é a segunda a entrar em estado de alerta depois da região Sudoeste. Hoje o tempo deve permanecer estável, com sol e sem previsão de chuvas. O Cimehgo destaca ainda que a amplitude térmica continuará agindo nas regiões, ou seja, pela manhã temperaturas baixas mais com elevação durante o dia.

Ontem, por volta das 16 horas, a umidade relativa do ar mínima registrada em Rio Verde foi de 15%, em Jataí 16% e 17% em São Simão.

Veja outros municípios goianos:

Bom Jesus de Goiás 24%

Catalão 23%

Cidade de Goiás 16%

Goiânia variação de 19% a 25%

Iporá 19%

Porangatu 23%