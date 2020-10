Cidades Região Sudoeste apontou 18,7% de contaminação no 5º inquérito populacional para Covid-19 em Goiânia Estudo realizado no último dia 19 testou 2.477 pessoas e destas 340 tiveram resultado positivo para a doença

O quinto inquérito populacional soroepidemiológico realizado pela Prefeitura de Goiânia apontou que a região Sudoeste apresentou o maior índice de contaminação pelo coronavírus (Sars-CoV-2) com 18,7%. Em seguida, com 16,9%, está o distrito Oeste. O estudo realizado no último dia 19 testou 2.477 pessoas e destas 340 tiveram resultado positivo para a Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde (...