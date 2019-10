Cidades Região Metropolitana do Rio teve 20 crianças baleadas somente este ano Um dos casos com maior repercussão neste ano foi o assassinato da menina Ágatha Felix, de 8 anos, morta dentro de uma Kombi, atingida por um disparo de fuzil

Um levantamento da plataforma Fogo Cruzado apontou que este ano 20 crianças com até 12 anos foram baleadas na Região Metropolitana do Rio, das quais 11 durante operações policiais. Cinco dessas crianças acabaram morrendo. No mesmo período do ano passado, o número de crianças baleadas foi um pouco maior (21). O total de óbitos, porém, ficou abaixo do registrado este ano, t...