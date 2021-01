Cidades Região Metropolitana de Goiânia terá mais ônibus no domingo do Enem Operação terá reforço de 29 ônibus distribuídos em terminais de todas as regiões

Quem for fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Região Metropolitana de Goiânia terá mais ônibus disponíveis neste domingo (17). A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) anunciou operação de reforço da frota. Serão 29 ônibus a mais distribuídos em terminais da rede. De acordo com a gerência Técnica da CMTC, a programação operac...