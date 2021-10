Cidades Região da Chapada dos Veadeiros atingida por incêndio no último mês passará por nova perícia O fogo, que começou no dia 12 de setembro, destruiu 36 mil hectares de vegetação e só foi controlado com a chegada de chuvas isoladas na região

As áreas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros que foram atingidas por um incêndio no mês de setembro passarão por nova perícia na próxima terça-feira. Segundo informou o delegado regional José Sena à CBN Goiânia, na data, serão divulgados ainda os resultados das investigações policiais que já concluíram três inquéritos apontando a autoria dos crimes. O fogo, q...