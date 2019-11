Cidades Região da 44 em Goiânia terá transporte de graça Parceria entre empreendimento e empresa de ônibus vai oferecer a partir desta semana rota para ajudar turista de compras. Serviço vai funcionar de quinta-feira a sábado

A partir desta quinta-feira (14), das 8 às 15 horas, um veículo do CityBus 2.0 vai percorrer vias da região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, para facilitar a vida de quem vai fazer compras de final de ano na região. O percurso (veja mapa), que abrange praticamente toda a extensão comercial, será gratuita e não tem data para ser encerrada. O veículo que vai at...