Cidades Rega de praças usa 15 caminhões-pipa em Goiânia Água é proveniente de poços artesianos, mas há locais em Goiânia onde a irrigação utiliza recurso de cisterna e da rede pública. Comurg busca alternativas para reduzir consumo hídrico

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização (Comurg), utiliza atualmente cerca de 15 caminhões-pipa para irrigar as praças e canteiros de Goiânia com água potável, segundo informações do assessor de imprensa da companhia, João de Oliveira. O número de veículos vem sendo reduzido ao longo dos anos, já que o recurso hídrico na capital está cada vez mais e...